Maeva Martinez en couple : ses vacances romantiques avec son nouveau boyfriend

Maeva Martinez de nouveau en couple : elle s'affiche en vacances avec son nouveau boyfriend Ju Havez

Entre Maeva Martinez et Marvin Tillière, c'est fini pour de bon. Depuis sa rupture, la candidate de télé-réalité a d'ailleurs trouvé un nouveau petit ami nommé Ju Havez. Celle que vous aviez pu suivre dans Moundir et les apprentis aventuriers 4 sur W9 a posté une photo d'elle et de son chéri sur Instagram, pour montrer leurs vacances en amoureux.