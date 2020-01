Jesta (Mamans & célèbres) bientôt un deuxième enfant avec Benoît ? Elle nous répond (Interview)

Tout comme Nabilla Benattia, Carla Moreau, Jessica Thivenin, Martika Caringella, Julia Paredes ou encore Kelly Helard, qui est de nouveau en couple avec son ex Neymar, Jesta est devenue maman ! C'est le 15 juillet 2019 que la gagnante de La bataille des couples a accouché de son premier enfant et depuis, elle n'hésite pas à partager son quotidien avec son fils Juliann sur les réseaux sociaux. Vous allez aussi pouvoir suivre Jesta et Benoît dans Mamans & célèbres, nouvelle émission diffusée à partir de ce lundi 6 janvier 2020 sur TFX.

"On a un débat tous les jours pour savoir quand"

À l'occasion du lancement du programme, PRBK a interviewé l'ex-candidate de Koh Lanta pour en savoir plus sur sa nouvelle vie de maman, mais aussi pour lui demander si son mari et elle envisageaient déjà d'avoir un deuxième enfant ? "Ah oui, complètement", nous a répondu Jesta avant de confier : "On a d'ailleurs un débat tous les jours pour savoir quand, et tous les jours, on change d'avis. Si on a l'occasion, ça serait bien d'avoir des enfants rapprochés, ça serait notre rêve. C'est tellement d'amour, ça vaut le coup." En tout cas, Benoît et la pote de Wafa ont bien l'intention d'agrandir leur famille !

En attendant, les jeunes parents se consacrent à plein temps à leur petit Juliann, qui reçoit quelques messages désobligeants sur les réseaux sociaux : "Je ne vais pas mentir, ça ne fait pas plaisir. Après, on est réaliste, il n'y a que 1% qui écrit des commentaires négatifs. Moi, je ne réfléchis pas, je supprime et je bloque dans la minute. J'ai aucune honte à le faire", réagit Jesta auprès de PRBK.