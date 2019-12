Jesta accusée de "médiatiser à outrance" Juliann, elle répond aux critiques sur son retour à la télé

Bonne nouvelle pour les fans de Jesta et Benoît ! Après avoir eu un petit garçon prénommé Juliann le 15 juillet dernier, le couple qu'on a découvert dans Koh Lanta fait bientôt son grand retour à la télévision, mais dans un émission d'un genre totalement différent puisqu'il sévit de Mamans et célèbres, sur TFX ! C'est ce qu'a annoncé la jeune maman ce 18 décembre sur Instagram : "On peut enfin vous l'annoncer ! Retrouvez nous avec @benoit.assadi et Juliann dans une toute nouvelle émission sur TFX "Mamans et célèbres" à partir du 6 janvier 2020. Vous allez découvrir notre quotidien de jeune parents dans notre toute nouvelle vie ainsi que celui de 10 autres mamans ! Trop impatiente de vous partager tout ça".

Jesta et Benoit critiqués pour exposer Juliann à la télé

Mais voilà : si certains sont ravis de revoir les anciens candidats de Koh Lanta, nombreux ont critiqué le couple et leur ont reproché de s'afficher avec Juliann, qui n'a que 5 mois. "Quelle médiatisation à outrance de vos enfants...", peut-on lire en commentaire, ou encore "N'importe quoi... C'est vraiment trop. Se faire de l'argent sur l'enfant", "Comme si les enfants n'étaient pas déjà trop exposés sur les réseaux sociaux...".

L'ancienne candidate de Koh Lanta répond

Habituée à dire ce qu'elle pense, Jesta a répondu cash : "On est très fiers de ce programme.", a-t-elle écrit en commentaire, ajoutant "Que te gêne ou pas, ça ne changera rien. Personne ne te comprendra, tout le monde te jugera, jusqu'au jour ou ces personnes seront dans la même situation que toi". Voilà qui est clair !