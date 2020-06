Julie Ricci maman : elle révèle le prénom et le visage de son deuxième enfant

Le prénom et le visage de l'enfant dévoilés

Déjà parents d'un petit Gianni, Julie Ricci et Pierre-Jean Cabrieres ont eu un deuxième bébé, et là encore c'est un garçon. L'ex candidate de télé-réalité devenue YouTubeuse a accouché de son deuxième enfant ce 9 juin 2020. Sur son compte Instagram, la maman a même révélé le prénom de son nouveau-né : Giovann. Un prénom italien comme pour son premier enfant donc, commençant aussi par un "G" et contenant deux "n". Elle a même posté les premières photos et vidéos de son fiston, montrant son beau visage.