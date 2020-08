Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues parents : ils révèlent la naissance de leur bébé

Stéphane Rodrigues a ajouté que Jade Leboeuf et leur fils sont tous les deux en bonne santé après cet accouchement qu'ils attendaient tant : "Jade est encore à la maternité et elle rentrera à la maison demain", "en tout cas, maman va bien, bébé va bien". Le couple de mannequins qui s'est marié racontera ce moment magique plus en détails à leurs nombreux abonnés lors d'un live.

Les parents ont fait savoir leur émotion

Au comble du bonheur, Stéphane Rodriguez a aussi publié quelques mots à l'attention de son fils. "L'amour inconditionnel ne peut connaître d'échec. C'est parfois un combat, mais le lien créé ne peut être brisé" a-t-il ainsi écrit dans sa story Insta, ajoutant aussi les paroles de la reprise de Just the Two of Us (la version chantée par Will Smith) : "Depuis le moment où le docteur t'as placé dans mes bras, je savais que je rencontrerais la mort avant de laisser quelqu'un te faire du mal (...) Depuis l'hôpital pendant cette première nuit cela m'a pris une heure pour juste installer le siège bébé dans la voiture".

Jade Leboeuf a également tenu à faire savoir son émotion. Dans sa story, elle a avoué : "Je suis émue. Émue d'avoir enfin rencontré mon fils qui a partagé mon corps pendant 9 mois, émue de voir Steph dans son rôle de père et porter son fils comme s'il l'avait toujours fait, émue du soutien permanent et de l'amour de nos proches et émue par vos messages bienveillants". Les heureux parents n'ont pas dévoilé le prénom du bout de chou pour le moment.