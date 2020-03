Jade Leboeuf enceinte de Stéphane Rodrigues : ils révèlent le sexe du bébé

En légende de son post Insta, Stéphane Rodrigues a expliqué : "La relève est assurée !". "Notre amour se concrétise" a de son côté précisé Jade Leboeuf, avouant : "Cela fait un peu plus de 4 mois que nous gardons cette événement pour nous". L'ancien footballeur Franck Leboeuf, père de la star des réseaux, va donc devenir grand-père.

Elle dévoile le sexe de leur bébé à venir

Très heureuse, Jade Leboeuf a aussi révélé le sexe de leur bébé : "Nous vivons sur un petit nuage à imaginer la venue de notre fils. Et oui nous attendons un petit garçon, notre ange, qui représentera notre amour". Le mannequin qui avait participé à Secret Story 8 a également expliqué qu'ils attendent un petit garçon, révélant même vers quelle période est prévu l'accouchement : "Un petit lion verra le jour cet été !". C'est en juillet ou en août 2020 que le couple marié devraient devenir parents

Celle qui s'apprête à donner la vie dans quelques mois a ajouté à propos de sa prise de poids liée à sa grossesse : "Mon corps changeant j'ai de plus en plus de mal à m'habiller mais ce qui me sauve depuis le début de ma grossesse ce sont mes sous-vêtements @sloggi_france et plus précisément la collection Zéro Feel. En début de grossesse j'avais extrêmement mal à la poitrine et le seul maintient que je supportais était celui-ci".