Wafa (Mamans et célèbres) enceinte de son 3e enfant : elle se confie sur sa grossesse

"Je suis très fatiguée, mais je tiens le coup"

Dans une interview accordée pour Mamans et célèbres, Wafa a donné quelques infos sur sa nouvelle grossesse : "J'étais déterminée. On a dit avec Oliver : 'vas-y, si on doit faire un enfant, c'est maintenant. On est chaud, tant qu'on est jeune, on est encore un peu dedans avec Jenna. On a foncé et après j'ai dit 't'es sûr Oliver ?'. Et un mois après, j'étais enceinte. (...) Quand on l'a su, on a trop rigolé."

L'ex-candidate de La bataille des couples 2 a ensuite confié : "Ma grossesse se passe super bien. J'ai des nausées, je me sens ballonnée le soir. (...) Je suis très fatiguée, mais je tiens le coup."