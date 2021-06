Rania (Les Vacances des Anges 4) violemment insultée par Thomas : elle balance sur une scène coupée

Raphaël Pépin, Tiffany, Angèle Salentino, Rania, Rawell, Maissane, Sarah Fraisou, Ahmed, Inès Sberro... il y a eu pas mal de départs durant Les Vacances des Anges 4. Il y a aussi eu des nouvelles arrivées et des retours comme celui de Rania. La candidate a d'ailleurs dû passer un test de motivation pour réintégrer l'aventure. Elle l'a réussi haut la main et grâce à sa victoire, elle a obtenu le droit de faire passer un vacancier, travailleur. Sans hésiter, son choix s'est porté sur Thomas, avec qui elle a eu pas mal de conflits avant son départ.

Thomas "m'a clairement craché dessus"

Suite à cette décision, le Marseillais a pété un énorme câble, obligeant la production à couper la scène au montage. Tout n'a donc pas été montré sur NRJ 12, mais aujourd'hui, Rania a décidé de balancer la vérité sur son altercation avec Thomas : "Il y a eu une grosse coupure. Le jour où je suis arrivée et où j'ai éliminé Toto pour le faire passer travailleur, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il m'a clairement craché dessus et m'a traité de p*te." De son côté, Thomas n'a pas livré sa version sur ce clash.

Malgré son comportement déplacé, le pote de Kevin Zampa n'a pas été exclu des Vacances des Anges 4. Si l'on en croit les infos de @zohra.pookie, l'ex de Leana aurait même été privilégié par la prod par la suite, avec une chambre privé et en supprimant son statut de travailleur et vacancier. Une situation étonnante surtout quand on sait que Dylan Thiry a été viré de La Bataille des couples 2 pour avoir craché sur Mélanie Dedigama. Ces nouvelles révélations vont sûrement relancer les accusations de harcèlement et le fait que certains candidats seraient favorisés.