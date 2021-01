Thomas (Les Anges 12) clashé par Leana, il lui répond cash : "Faut arrêter maintenant"

Si certains ex restent en bons termes après leur rupture, ce n'est pas du tout le cas de Thomas et Leana : "On n'aurait jamais dû se mettre en couple, on n'a rien à voir elle et moi. Après, je n'ai pas d'animosité envers elle, mais on n'avait rien à faire ensemble. C'était une grosse erreur, on aurait pu éviter", a d'ailleurs confié l'ex-candidat des Anges 12 en interview avec PRBK. Et si l'on en croit les rumeurs, ils pourraient bien se retrouver une nouvelle fois sur le tournage des Vacances des Anges 4.

Thomas règle ses comptes avec son ex Leana

Leur participation au casting n'est pas encore officielle, mais Leana a donné un petit avant-goût de ce qu'il pourrait se passer dans l'émission de NRJ 12, qui a changé de lieu de tournage après l'altercation : "Il va faire le seumlar encore, comme dab. Il essaie de monter les gens contre moi et de me faire passer pour un monstre, mais ça ne va pas passer là", a balancé la candidate de La Bataille des couples 3 en story sur Instagram.

Un message auquel Thomas a rapidement répondu : "Quelqu'un peut dire à cette personne apparemment pas trop 'sereine' d'éviter de parler de moi wesh c'est bon là non. Oh Calimero, t'as peur des cadavres que t'as dans ton placard ? Bichette, elle en arrive presque à être mignonne, miskine."