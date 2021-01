Les vacances des Anges 4 : la nouvelle destination et la date du tournage dévoilées ?

L'avocat de Joé Bédier répond à la version de Ricardo et Nehuda

Suite à l'agression, Joé Bédier avait confié à plusieurs médias locaux que lui et ses proches auraient été frappés par les candidats des Vacances des Anges 4. Mais Nehuda et Ricardo donnent une version différente sur les réseaux sociaux. Selon les candidats, c'est la famille qui aurait lancé les hostilités en s'en prenant à la nounou de l'émission. Alors que Nehuda s'en mêlait, Ricardo aurait simplement voulu la protéger. "Il voit le fils du maire s'approcher vers moi violemment et agressivement (...) il vient le stopper, il le pousse (...) A partir de ce moment là, le maire, le fils du maire, le gendre, la femme du maire, ils se sont rués sur Ricardo, ils ont littéralement sauté sur Ricardo" avait confié Nehuda.

Une version que dément Me Robin Binsard, l'avocat de la famille de Joé Bédier. Selon lui, ce sont bien les candidats qui auraient provoqué une bagarre en demandant aux personnes présentes dans le restaurant d'un hôtel de ne pas les photographier. "Il y a eu des propos vifs, les protagonistes se pointent dans un hôtel et font le tour des tables pour demander aux familles de ranger leur téléphone. Ils ont eu une forme d'arrogance, et ça n'a pas plu à M. Bédier qui a affirmé ne pas les connaitre. Des échanges vifs ne permettent pas d'avoir une altercation aussi violente" a-t-il déclaré comme le révèle FraceInfo Réunion. Et d'ajouter : "Il y a eu des gestes de Benjamin Bédier mais c'est survenu après l'agression, il s'est simplement défendu."