Les Vacances des Anges 4 : choc, 3 candidats auraient agressé une famille dans un hôtel à la Réunion

Le tournage de l'émission Les Vacances des Anges 4 va-t-il avoir lieu ? Rien n'est moins sûr. Alors que les nouveaux candidats viennent d'arriver à la Réunion - le nouveau lieu de tournage choisi pour cette édition, une inquiétante polémique est en train d'enfler sur place. A en croire les informations du site Linfo.re, "Une bagarre qui impliquerait plusieurs participants à l'émission de téléréalité "Les Vacances des Anges" aurait éclaté au Mercure Créolia à Saint-Denis".

Des candidats des Anges auraient frappé une famille à La Réunion

Selon les premiers détails connus, c'est Joé Bédier - le maire de Saint-André, et sa famille qui auraient été les victimes d'une telle agression, alors même qu'ils célébraient un anniversaire au sein de l'hôtel. Les circonstances entourant cette altercation sont encore floues, mais le maire - interrogé par Freedom, a néanmoins parlé d'un quiproquos au sujet d'une photo.

"Il y a une dame qui est arrivée à notre table, il semblerait qu'elle soit la "nounou" [des Anges]. Elle s'est adressée à moi car j'étais en bout de table, et elle est montée sur ses grands chevaux en disant 'Vous nous avez pris en photo, on en a marre'. Au début je pensais que c'était une plaisanterie, que c'était quelqu'un qui connaissait ma fille. Et elle a continué, elle a persisté, elle nous méprisait" a notamment déclaré Joé Bédier. "Je lui ai demandé 'Quelle photo ? Vous êtes qui ? Pourquoi aurais-je pris des photos de gens que je ne connais pas ?'. Elle a continué et je lui ai dit, 'Madame, s'il vous plait, dégagez, je ne vous connais pas.' Je pensais que c'était une hystérique. Et là le ton est monté".

"C'était des chiens enragés"

Selon le maire, c'est à cet instant que trois candidats des anges auraient débarqué et semé un véritable chaos dans l'hôtel, et s'en seraient pris physiquement à la famille, "Et là tous ces zouaves sont arrivés. Des mecs baraqués, tatoués du cou jusqu'aux pieds, torse-nus. Et ils nous sont tombés dessus. J'ai reçu des coups de poing dans la tempe, j'ai mal à la tête. Ma femme était par terre avec trois baraqués sur elle en train de la taper."

Une agression qui a logiquement traumatisé les membres de la famille, "Je demande à ce qu'il y ait un contrôle sur ces gens là pour voir s'il n'y a pas prise de drogue. On peut pas être agressif de la sorte si on est dans un état normal. (...) C'était des chiens enragés", mais également la population locale.