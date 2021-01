Les Vacances des Anges 4 : les salaires des candidats dévoilés par Vanessa Lawrens

Malgré l'arrivée de premiers vaccins pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, cette année 2021 restera malheureusement compliquée pour tout le monde, tant sur le plan professionnel que relationnel. Enfin, presque pour tout le monde. Etant donné que les différents confinements mis en place pour lutter contre le virus ont permis aux audiences télé d'exploser, NRJ12 a commandé une saison 4 de son émission culte Les Vacances des Anges. Et encore une fois, les différents candidats choisis par la production auront le droit à la belle vie.

Vanessa Lawrens de passage à la Réunion

Ainsi, c'est du côté de la Réunion que le tournage a cette fois-ci été prévu. Un endroit idyllique, qui devrait permettre aux participants de vivre dans une jolie bulle paradisiaque durant cette crise. Et visiblement, Vanessa Lawrens - la star des Anges, ne comptait pas passer à côté de l'occasion. Invitée de la chaîne Antenne Réunion, la jeune femme a en effet profité de son passage sur le plateau du 19h00 pour confirmer sa future participation à l'émission, "Dans un premier temps, je suis venue à la Réunion pour fêter Noël avec ma famille. (...) Mais bien entendu que je vais rendre visite à mes compagnons des Anges qui ne sont pas très loin".

Des salaires importants pour les candidats

Mais les candidats des Vacances des Anges 4 ne vont pas uniquement profiter du programme pour en prendre plein les yeux. Au contraire, ils vont également saisir l'opportunité de faire le bonheur de leurs banquiers. Interrogée sur les salaires des candidats, Vanessa Lawrens a révélé que "la tranche de prix" se situe entre "10 000€ et 30 000€".

Qu'est-ce qui peut justifier de tels écarts ? "Ca peut varier s'il y a des nouveaux et des anciens candidats. (...) C'est suivant l'expérience". Surtout, la somme peut également évoluer "selon les tournages". Et pour cause, là où un tournage des Vacances des Anges ne dure qu'un mois, celui d'une émission normale des Anges peut s'étendre sur trois mois, ce qui augmente logiquement les tarifs.

Bref, si en 2021 vous avez envie de devenir une star de la télé-réalité, on vous comprend totalement !