Les Vacances des Anges 4 : le tournage à La Réunion est annulé

Des candidats des Vacances des Anges au coeur d'une polémique

Ce week end, et alors même que le tournage des Vacances des Anges 4 n'avait pas encore débuté, l'émission de NRJ12 a tout de même réussi à se retrouver au centre d'une triste polémique à La Réunion. A en croire les premières révélations, des candidats du programme de télé-réalité, qui venaient d'arriver sur l'île, auraient en effet agressé physiquement la famille de Joe Bédier, le maire de Saint-André, à la suite d'un quiproquo au sujet d'une photo. Selon les rumeurs, les candidats concernés seraient Ricardo et Nehuda et une personne les accompagnant aurait aussi été mêlée à l'incident.

Une violente altercation qui a obligé les forces de l'ordre à intervenir, et qui a logiquement choqué et scandalisé la population locale. Ainsi, pendant que les suspects étaient placés en garde à vue ce dimanche 10 janvier 2021 afin de faire la lumière sur cette affaire, les habitants se sont retrouvés dans la rue afin de manifester leur mécontentement et réclamer le départ de l'équipe de tournage.

Tournage annulé à La Réunion

Un coup de gueule important qui a pris une résonnance encore plus forte sur les réseaux sociaux et qui n'est pas passé inaperçu. Ce lundi 11 janvier, La Grosse Equipe - la société de production de l'émission, a en effet officialisé l'annulation pure et simple du tournage sur place, "Le tournage n'ayant pas encore démarré, Les vacances des Anges ne sera finalement pas produite sur l'île de la Réunion".

Alors que les producteurs avaient déjà annoncé l'exclusion des candidats concernés par cette agression afin d'apaiser les tensions, La Grosse Equipe a visiblement pris conscience que cela ne suffira pas à offrir un cadre de travail suffisamment sûr aux personnes restantes, "La santé et la sécurité de l'équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est notre plus grande priorité. A la suite du récent incident, extérieur au tournage de l'émission, La Grosse Equipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion".

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore quel avenir est réservé au programme. Est-ce que cette édition est définitivement annulée ou l'équipe de production est-elle déjà en train de chercher un nouveau lieu de tournage ? Avec la mauvaise pub que l'émission est en train de se prendre, cela devrait être compliqué de trouver une bonne alternative.