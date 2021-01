Les Vacances des Anges 4 : la production vire 3 candidats après l'agression à La Réunion

3 candidats des Anges au centre d'une agression

C'est la polémique du moment à La Réunion. Alors que le tournage de l'émission Les Vacances des Anges 4 est censée débuter d'ici quelques heures sur l'île, trois candidats ont fait parler d'eux d'une terrible façon ce week end. Et pour cause, Joe Bédier - le maire de Saint-André, a révélé que lui et sa famille avaient été violemment agressés au sein d'un hôtel ce dimanche 10 janvier 2021. Selon les premiers détails, Ricardo Pinto et deux autres participants s'en seraient pris physiquement aux locaux à la suite d'un quiproquos au sujet d'une photo.

Une altercation aussi intense que choquante qui a logiquement contraint la police à intervenir et à placer tout ce petit monde en garde à vue afin de faire la lumière sur cette affaire, mais qui a également obligé la production des Vacances des Anges 4 à réagir à travers un communiqué.

La production exclut les responsables

Ainsi, là où de nombreux habitants de La Réunion réclament désormais l'annulation du tournage et le départ de l'équipe, les producteurs - qui ont pris le temps de se dédouaner, "La Grosse Equipe a pris connaissance, avec stupeur, d'un incident survenu sur le temps personnel des candidats, en dehors des conditions de tournage d'une nouvelle édition de l'émission", ont préféré balayer cette idée d'un revers de main en promettant plutôt que les responsables seront exclus.

"Le tournage de la nouvelle émission Les Anges de la télé-réalité débutera sans les candidats impliqués. (...) Malgré son attachement à la présomption d'innocence, La Grosse Equipe condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence" a notamment déclaré la production avec l'espoir d'apaiser les tensions. "Parce qu'elle ne transige pas avec la violence que rien ne saurait justifier, même le harcèlement des paparazzis, la production annonce avoir pris la décision radicale de rapatrier, dès que la justice le permettra, les candidats concernés en France métropolitaine. Le strict respect absolu des règles républicaines et de leurs représentants constitue une valeur fondamentale de notre société de production. Cet évènement nous conduit à annoncer l'exclusion immédiate du tournage de l'émission des candidats concernés."

Le tournage finalement annulé ?

De quoi convaincre les habitants de laisser le tournage se poursuivre ? Cela semble peu probable. On peut le découvrir sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à manifester aujourd'hui dans la rue contre l'émission. Surtout, cette affaire commence à prendre une ampleur médiatique extrêmement importante avec des relais sur des chaînes d'infos et des interventions de personnes haut placées.

Ce dimanche, c'est notamment Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui s'est exprimé sur cette polémique, "Je condamne fermement l'agression du maire de Saint André, Joe Bédier, et de sa famille. (...) Avec le préfet, nous demandons à la société de production de tirer toutes les conséquences de ce comportement scandaleux de membres de l'équipe de tournage."

Autant dire que les conditions ne semblent clairement pas optimales pour espérer tourner normalement sur l'île et que les autres participants pourraient ne pas se sentir à l'aise à l'idée de débuter cette aventure.