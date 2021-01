Nehuda exclue des Vacances des Anges 4 avec Ricardo Pinto après l'agression ? Elle confirme

La veille du clap de début du tournage des Vacances des Anges 4 à La Réunion, une violente bagarre a éclaté entre Ricardo Pinto, Nehuda et la nounou de l'émission de NRJ 12 ainsi que Joé Bédier, le maire de Saint-André et sa famille dans un hôtel. Plusieurs versions divergent suite à cet altercation. Pour preuve, si le maire affirme avoir été agressé, les parents de Laia, défendus par Raphaël Pépin, eux, déclarent que le premier coup a été porté par le fils de Joé Bédier. En tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre : Les Vacances des Anges 4 n'auront pas lieu à La Réunion.

"C'est mort pour nous"

Suite à l'agression, la production n'a pas eu d'autres choix que de trouver une autre destination. Elle a donc dû "démonter tout le matériel (caméras, micros, déco...) de la villa et exfiltrer les huit autres candidats ainsi que les cinquante membres de la production" et tout ça à ses frais, ce qui représente "des centaines de milliers d'euros". La Grosse Equipe a aussi pris la décision d'exclure Ricardo Pinto et Nehuda du casting des Vacances des Anges 4 sans attendre de connaître la vérité sur cette histoire : "à la moindre violence, c'est l'exclusion", a expliqué Antoine Henriquet, le producteur du programme.

Une exclusion qui n'a pas l'air encore acté officiellement comme l'a confié l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5, de retour en France après l'affaire à La Réunion, en story sur Instagram : "On nous fait croire que peut-être, mais normalement c'est mort pour nous. On avisera après pour la suite." En plus de gérer leur rupture, Nehuda et Ricardo Pinto se retrouvent donc au coeur d'un nouveau bad buzz...