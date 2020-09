Nikola Lozina (Les Marseillais) et Nehuda s'expliquent après leur clash : Laura Lempika réagit

"T'as trompé ta meuf de tous les côtés et t'ouvres ta g*eule", cette punchline de Nehuda sortie dansLes Marseillais VS Le reste du monde 5 résonne encore dans la tête des téléspectateurs. Ils ne sont d'ailleurs pas près d'oublier l'énorme clash entre Nikola Lozina et la chérie de Ricardo Pinto, qui aurait pu déraper si les candidats ne s'étaient pas interposés. La plupart des internautes se sont rangés du côté de Nehuda en l'appelant "présidente" ou encore "queen", mais qu'en pense la principale intéressée ?

"Bien sûr que j'ai fait de la peine à Nikola Lozina, mais je lui en ai fait parce qu'il m'en a fait"

Alors que la maman de Laïa comptait rester discrète sur son altercation avec Nikola Lozina, elle s'est finalement expliquée à ce sujet sur Snapchat : "Il y a beaucoup d'acharnement de l'autre côté et je ne suis pas du genre à aller fanfaronner. Je préférais faire profil bas. Maintenant, je vais vous avouer que des personnes de la production nous ont demandé de ne pas réagir, mais je vois que l'autre côté a réagi. Alors, je vais réagir. Ricardo et moi, on a un passif en tant que couple parental. (...) On est les moins bien placés pour juger un couple, mais quand j'entends que Niko a eu de la peine. Bien sûr que je lui ai fait de la peine, mais je lui en ai fait parce qu'il m'en a fait."

Nehuda ajoute : "Maintenant, Ricardo et moi, on ne fait pas que s'embrouiller. Quand Nikola a sorti ça, il parlait de quoi ? Je l'ai pris comme une attaque sur mon couple. (...) On s'est embrouillé pendant 10 minutes et je n'ai pas eu un mot de déplacé envers lui ou envers son couple. C'est monté en pression jusqu'à ce qu'il se permette de parler de mon couple. (...) Avec Nikola, on s'est expliqué."

"Personne ne savait que Laura était enceinte, donc la tristesse est arrivée"

De son côté, Nikola Lozina a lui aussi réagi à son clash avec l'ex-candidate des Anges 8 et s'est aussi expliqué sur sa réaction en larmes : "Les gars, il faut savoir que ça faisait une semaine et demi que j'étais sans nouvelles de ma femme. On me parle du passé et elle n'est même pas là pour se défendre ! Personne ne savait qu'elle était enceinte, donc la tristesse est arrivée. Donc, les commentaires débiles... S'il faut être un fragile et pleurer pour la femme qu'on aime, alors oui, je suis un gros fragile et fier de l'être !"