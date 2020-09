Nehuda VS Nikola Lozina : Queen Nehuda, présidente... la réaction des internautes au gros clash

L'énorme clash entre Nehuda et Nikola Lozina

Lors d'une interview accordée à PRBK, Nehuda a prévenu que si l'un(e) des candidats ou candidates des Marseillais VS Le reste du monde 5 lui lançait "des piques sur sa vie privée", elle pèterait un câble. Elle n'avait pas menti comme on a pu le voir dans l'épisode du 22 septembre 2020 sur W9. Un violent clash a éclaté entre Nikola Lozina et la maman de Laïa après que le chéri de Laura Lempika ait seulement dit "vous passez votre temps à vous embrouiller avec Ricardo".

Une remarque que Nehuda n'a pas du tout apprécié. Résultat ? Elle lui a sorti une punchline déjà culte dans l'histoire du cross : "Et alors ? T'as trompé ta meuf de tous les côtés et t'ouvres ta g*eule. D'où tu parles de mon couple !" Nikola Lozina a tout de suite vu rouge, mais il n'a surtout pas pu retenir ses larmes face à ce tacle sur son passé d'infidèle. De leur côté, les candidats ont été obliges d'intervenir pour empêcher Nehuda et leur fraté d'en venir aux mains, chaud ! En tout cas, cette séquence va rentrer dans la liste des scènes cultes, comme l'altercation entre Jessica Thivenin et Carla Moreau.

Les internautes choisissent leur camp

Les internautes n'ont bien évidemment pas manqué de réagir à cet énorme clash. Si certains défendent Nikola Lozina, la majorité se place du côté de Nehuda, contre toute attente ! "Queen Nehuda", "Non mais Nehuda présidente en fait", "Nehuda a juste dit la vérité", "Nehuda en une phrase elle a fait chialer Niko 1m95 trop forte", "Nehuda a totalement raison, Nikola parle de son couple et elle n'a fait que lui répondre sur le sien. Ça lui apprendra à ne pas juger le couple des autres, surtout quand le sien est loin d'être parfait", "Moi je dis Nehuda chef !!", peut-on lire sur Twitter.