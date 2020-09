Jessica Thivenin (Les Marseillais) VS Carla Moreau : les internautes divisés après le violent clash

Malgré la pandémie de coronavirus, le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 a pu avoir lieu, mais à Cannes cette fois-ci. Comme l'ont teasé les candidats sur la Toile, cette aventure a été forte en clashs et en règlements de comptes. Eh bien, on en a eu un petit aperçu dans l'épisode numéro 1, diffusé ce lundi 31 août 2020 sur W9.

Jessica Thivenin et Carla Moreau prêtes à en venir aux mains

Jessica Thivenin a fait un retour remarqué dans l'émission en se clashant violemment avec Carla Moreau. L'origine de la dispute ? Une histoire d'argent et de réservation dans une boîte de nuit pour le nouvel an. La fiancée de Kevin Guedj aurait aussi accusé Thibault Kuro d'avoir été infidèle à sa femme. Des accusations démenties par le principal intéressé : "Cette Valérie je l'ai fréquentée bien avant Jessica, je ne m'en cache pas. Jess était au courant, c'était entre Shanna et Jessica, donc j'étais célibataire."

Très en colère contre Carla, Jessica lui a balancé tout ce qu'elle avait sur le coeur et lui a aussi appris que la plupart des Marseillais ne la supporte plus. Des révélations chocs qui ont fait péter un câble à la mère de Ruby, mais tout à dérapé lorsque Jessica Thivenin l'a traitée de "con*asse". Les deux candidates ont bien failli en venir aux mains... sympa le début d'aventure !

Les internautes choisissent leur camp

Cette scène n'est bien évidemment pas passée inaperçue. C'est sûrement bien la première fois qu'un tel clash éclate entre les Marseillais dès le départ. Les internautes n'ont pas manqué de réagir en montrant leur préférence : deux camps se distinguent clairement. Si certains se placent du côté de Jessica Thivenin, d'autres l'accusent d'avoir choisi de régler ses comptes avec Carla Moreau dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 juste pour le buzz.