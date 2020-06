Kevin Guedj refait une demande en mariage à Carla Moreau... avec une nouvelle bague

Une nouvelle bague canon

Cette fois-ci, pas de bijou fantaisie ou plaqué. Non, Kevin Guedj a choisi une bague en diamant. "Elle m'avait montré les bagues qu'elle voulait" a-t-il expliqué dans ses stories, mais comme "je ne savais pas si New York c'était possible", "je lui ai offert une bague, sentimentalement elle est magnifique, mais après c'est pas la bague de ses rêves". "Du coup ce soir elle va l'avoir" s'est-il réjoui avant de lui offrir. "Je suis trop content" et "j'étais trop stressé" a-t-il avoué, mais la mission est réussie cette fois niveau bague : "C'était celle qu'elle voulait depuis très longtemps". En revanche, il faudra encore qu'ils attendent avant leur mariage, qui a été repoussé à cause du coronavirus.