Ricardo (Les Marseillais) et Nehuda blacklistés ? "On nous veut depuis qu'on a quitté Les Anges"

Après leur participation aux Anges 8, en 2016, Nehuda et Ricardo ont disparu des radars. Enfin pas vraiment puisque l'ex-candidate de The Voice a sorti plusieurs singles, mais les amoureux ont surtout fait parler d'eux, pendant tout ce temps à cause de leurs bad buzz, qui leur ont porté préjudice. Aujourd'hui, Ricardo Pinto et Nehuda ont pris le recul dont ils avaient besoin et sont prêts à retrouver le monde de la télé-réalité.

"On veut montrer qui on est devenu"

PRBK a d'ailleurs eu l'occasion de les interviewer pour en savoir plus sur leur retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Chaque année, on était contacté, mais on avait besoin de prendre du recul. Et puis là, on se sentait dans un bon mood, un bon état d'esprit", nous a confié Ricardo avant que Nehuda ajoute : "Je me suis arrêtée sur une lancée pas forcément positive. On était très exposé, mais les avis étaient négatifs. En plus de ça, je fais de la musique, j'ai commencé par The Voice. Les Anges m'ont porté préjudice dans mon projet musical."

La chanteuse poursuit : "Au début, j'ai mis de côté la télé pour prouver aux gens que je fais de la musique avant tout. Au final, ça n'a rien changé. Si les gens veulent rester sur une image, ils y restent. On s'est dit que tant qu'à faire, autant retourner, montrer qui on est devenu et comment on s'est assagi. Et pour ceux qui croient qu'on était blacklisté, on nous veut depuis qu'on a quitté Les Anges. C'est nous qui refusions car je pense qu'il était utile de prendre du recul avec tout ce qu'il s'est passé dans nos vies." Les parents de Laïa n'ont donc jamais été blacklistés.

"On a décidé d'encaisser"

Ricardo Pinto et Nehuda reviennent ensuite sur leur absence nécessaire : "C'était important pour nous parce que le seul buzz qu'on a eu c'était du bad buzz. On a jamais eu un bel article sur nous, on a eu à chaque fois des articles négatifs. Au début, ça ne te touche pas, mais au fur et à mesure, ça commence à te toucher. On a jamais cherché à se justifier, on a décidé d'encaisser. (...) Les gens vont apprécier ce changement. Ils sont contents qu'on revienne."

Les ex-candidats des Anges 8 confient qu'ils souhaitaient aussi se consacrer à leur fille Laïa : "Notre petite fille est née, elle a 3 ans et demi aujourd'hui. Il était hors de question de partir sans qu'elle ait l'âge de comprendre notre départ pour le travail. Là, elle a l'âge de comprendre."

"Je suis très surprise de ce que la télé-réalité est devenue."

En quatre ans, la télé-réalité a beaucoup changé et ce ne sont pas les candidats des Marseillais VS Le reste du monde 5 qui diront le contraire : "Je suis très surprise de ce que la télé-réalité est devenue. C'est pour ça que j'étais une bonne candidate parce que j'étais spontanée, sincère et je sortais de The Voice. J'ai fait une télé-réalité en étant moi-même. Là, ce sont des gens qui ont compris la mécanique, qui ont compris qu'en se mettant en couple ou en créant une dispute, ils auront les caméras sur eux. Il y a beaucoup plus d'enjeux. Pour ces gens, la télé-réalité est un métier. Ils le font pour l'argent et pour être connu et pas pour kiffer une aventure", balance Nehuda.

