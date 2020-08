Ricardo Pinto blacklisté de la télé-réalité ? Il répond et tease son retour dans Les Marseillais

Pour Les Marseillais VS Le reste du monde 5, W9 n'a pas fait les choses à moitié entre le retour de Jessica Thivenin dans la famille des Marseillais et celui de Mélanie Da Cruz, Nehuda et Ricardo Pinto à l'écran ! La présence du couple phare des Anges 8 au casting en a surpris plus d'un puisque personne (ou presque) ne s'attendait à le revoir dans une émission de télé-réalité, surtout après leurs problèmes avec la justice.

"On fait un très grand retour sur la meilleure chaîne"

Souvenez-vous, Ricardo Pinto et Nehuda ont été accusés de maltraitance sur leur fille Laia et ont été condamnés pour violence sur 2 ados. Ces histoires ont énormément fait polémique, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les amoureux ont réussi à se faire oublier avant de faire leur grand retour !

Certains téléspectateurs pensaient qu'ils avaient été blacklistés suite à leurs bad buzz, preuve que non : "C'est officiel les amis ! Ricardo Nehuda, grand retour à la télé. Comme quoi, pour tous les haineux qui disaient : 'Ricardo blacklisté', je ne sais pas quoi, non, il n'y a pas de blacklisté. On fait un très grand retour sur la meilleure chaîne de télé en plus. Je vous garantis que ça va être une folie de dingue. Vous n'êtes pas prêt à ce qu'il va arriver. Je suis vraiment content de partager ça avec vous", a balancé l'ex de Fidji Ruiz en story Instagram.

"Ils vont être fiers de qui tu es devenu"

Ricardo Pinto a aussi teasé son retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 sur son compte : "Vous m'attendiez depuis longtemps, je garantis Retour de oufff ! Vous allez vraiment être surpris." Une légende commentée par sa chérie Nehuda, de qui il s'est séparée à plusieurs reprises : "Je pense qu'ils vont être fiers de qui tu es devenu." On devrait donc découvrir un Ricardo très différent dans le cross de W9. Vous avez hâte ?