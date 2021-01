Les Vacances des Anges 4 : Raphaël Pépin donne une version différente sur l'agression à La Réunion

Alors que le tournage des Vacances des Anges 4 n'a pas encore commencé, il se retrouve déjà au coeur d'une grosse polémique : 3 candidats de l'émission de NRJ 12 sont mêlés à l'agression choc de Joé Bédier, le maire de Saint-André, et sa famille à l'hôtel Créolia. Mais que s'est-il passé ? "Il y a une dame qui est arrivée à notre table, il semblerait qu'elle soit la "nounou" [des Anges]. Elle s'est adressée à moi car j'étais en bout de table, et elle est montée sur ses grands chevaux en disant 'Vous nous avez pris en photo, on en a marre'", a expliqué Joé Bedier avant d'ajouter que le ton a ensuite commencé à monter.

Raphaël Pépin revient sur l'agression des Vacances des Anges 4

Nehuda et Ricardo Pinto seraient ensuite intervenus : "J'ai reçu des coups de poing dans la tempe, j'ai mal à la tête. Ma femme était par terre avec trois baraqués sur elle en train de la taper", a précisé le maire de Saint-André. Depuis, le tournage des Vacances des Anges 4 à La Réunion a été annulé et les parents de Laia auraient été évincés du casting sauf que pour Raphaël Pépin, ils ne sont pas à l'origine des premiers coups.

Le chéri de Tiffany, bientôt dans La Bataille des couples 3, a donné une version très différente de celle de Joé Bédier face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sur le plateau de TPMP : "Ricardo et Nehuda ont accepté les photos sauf que à un moment donné la jeune fille qui fait partie de la production a demandé au maire, sans savoir qui il était, de ne pas faire fuiter les photos et vidéos, qu'ils ont prises, sur les réseaux sociaux pour garder au maximum le secret."

"Ricardo et Nehuda n'ont porté aucun coup"

Raphaël Pépin a ensuite affirmé : "Le maire et sa femme auraient répondu, plus ou moins : 'Tu n'es pas chez toi ici. On fait ce qu'on veut et si on veut diffuser les photos et les vidéos...' Quand Nehuda a entendu ça, elle est venue pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on parle à une femme et, de là, ça a enchaîné avec des noms d'oiseaux. Ricardo, Nehuda et les 2 autres personnes impliquées n'ont porté aucun coup."

L'influenceur a aussi donné des nouvelles de Ricardo Pinto et Nehuda suite à la bagarre : "Vous pensez qu'on est content de ce qu'il s'est passé. Nehuda et Ricardo sont attristés. Ils sortent d'affaires réglées par la justice où ils ont été jugés non coupables. Aujourd'hui, on les remet dans une affaire dans laquelle ils n'ont pas demandé d'y être. Ils sont meurtris."

Benjamin Castaldi a à son tour pris la parole pour confirmer les propos de Raphaël Pépin : "J'ai eu le producteur et d'autres personnes au téléphone (...) Apparemment, c'est monté dans les tours à cause du fils du maire qui aurait tapé le premier. Ricardo aurait pris des coups et aurait passé un séjour à l'hôpital. Il se serait pris une chaise dans la tête. Ce n'est pas aussi clair que ce qui a été dit."