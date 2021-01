Ricardo Pinto et Nehuda : malgré la rupture, ils s'affichent déjà de nouveau ensemble

Que s'est-il passé entre Nehuda et Ricardo Pinto ? Alors qu'ils avaient prévu de participer aux Vacances des Anges 4 ou Les Anges 13, après leur retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, les parents de Laia se sont une nouvelle fois séparés. Nehuda a dans un premier temps posté des messages violents, destinés apparemment à Ricardo, avant de confirmer qu'ils traversaient bien une crise et qu'ils avaient réellement rompu.

Ricardo Pinto et Nehuda, vraiment séparés ?

Elle s'est expliquée sur leur rupture sur Snapchat : "Pour la première fois en 5 ans, c'est une rupture très sérieuse. A l'heure qu'il est, on n'est toujours pas ensemble (...) Pour la première fois en 5 ans, il m'a dit de sa bouche et de son coeur qu'il m'en avait fait vivre de toutes les couleurs." Mais leur séparation est-elle réellement définitive comme l'a assuré Nehuda ?

Des internautes commencent à douter puisque Ricardo Pinto et l'ex-candidate des Anges 8 se sont de nouveau affichés ensemble, peu de temps après l'annonce de la jeune maman. Ils se sont retrouvés pour une séance détatouage et pour des soins du visage et, comme on a pu le voir sur leurs stories Instagram, ils n'ont pas l'air d'être en mauvais termes. Alors, ont-ils décidé de se laisser une énième chance ou de simplement rester amis pour le bien de leur fille Laia ? Vous en pensez quoi vous ?