Ricardo Pinto et Nehuda séparés ? La candidate en dit plus sur "leur crise des 5 ans"

Après que Ricardo Pinto et Nehuda ont fait leur retour ensemble dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, ils ont refusé de participer aux Apprentis Aventuriers 5, mais ont laissé entendre qu'ils pourraient bien rejoindre le casting des Vacances des Anges 4 ou Les Anges 13. Sauf que pour le moment, ça ne serait plus d'actualité puisque les parents de Laia auraient une nouvelle fois rompu.

Nehuda séparée de Ricardo Pinto ?

La jeune maman a balancé des messages assez violents sur Snapchat : "Dieu merci je suis une p*tain de mère qui assume sa fille. Besoin de personne pour le faire. Je compte sur moi et elle compte sur moi. Même si demain je n'ai plus rien, elle aura tout. Les mères c'est tout et les pères qu'ils aillent n*quer leurs mères les grosses p*tes." Alors, Nehuda et Ricardo se sont-ils réellement séparés ?

L'ex-candidate des Anges 8 n'a pas vraiment répondu à la question, mais a avoué qu'il s'agit de "la crise des 5 ans. Une étape à passer", en story sur Instagram : "Je suis trop sensible parfois. Les personnes comme moi sont impulsives. J'ai un père formidable comme quoi", a-t-elle ajouté.