Ricardo Pinto et Nehuda ont refusé de participer aux Apprentis aventuriers 5 : ils s'expliquent

Alors que Mujdat Saglam, Milla Jasmine, Marine El Himer ou encore Beverly (Les Princes et les princesses de l'amour 4) étaient en tournage pour Les Apprentis aventuriers 5, leur aventure a été brutalement interrompue à cause du premier confinement suite à la pandémie de coronavirus. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, comme par exemple la rupture entre Mujdat et Milla. Banijay a alors décidé de repartir de zéro avec un tout nouveau casting : le tournage de la saison 5 pourrait démarrer en 2021 selon certaines rumeurs.

Nehuda et Ricardo Pinto refusent Les Apprentis aventuriers 5

Les candidats n'ont pas encore été annoncés, mais il se murmure que Nehuda et Ricardo Pinto seraient de la partie sauf que les amoureux ont en réalité refusé de participer aux Apprentis aventuriers 5. Ils ont aussi décliné la proposition de Banijay pour revenir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6. C'est sur Instagram que les parents de Laia ont expliqué les raisons de leur choix : "J'adore la prod Banijay, j'adore W9, mais les cabanes, les crabes et le sport, ce n'est pas ma passion", a confié Nehuda.

Une déception pour les internautes, mais certains d'entre eux ont rapidement accusé l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 d'avoir pris cette décision à la place de Ricardo Pinto : "A quel moment, vous le connaissez plus que moi et vous le connaissez tout court ? Je vis tous les jours avec lui, vous ne le connaissez pas, mais vous savez qu'il est dégoûté et que ce n'est pas lui qui a pris la décision. Vous êtes vraiment des fous, vous êtes des ravagés dans vos têtes (...) Vous avez la mauvaise habitude de croire que Ricardo subit sa vie et subit mes décisions. A chaque fois, je dois me justifier. C'est une décision qu'on a pris à deux, il n'était pas chaud non plus. Vous ne savez même pas les raisons", a réagi Nehuda.

"Le refaire une deuxième fois, ça ne me servirait pas à grand chose"

Son chéri s'est lui aussi exprimé sur les critiques reçues suite à leur annonce pour Les Apprentis aventuriers 5 : "De base, la décision vient de moi. Elle n'y est pas pour grand chose. Moundir je l'ai déjà gagné ! Le refaire une deuxième fois, ça ne me servirait pas à grand chose. Le cross l'année, c'est quelque chose qui aurait pu être envisageable, mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça. On a d'autres propositions ailleurs."

Ricardo Pinto laisse ensuite entendre que Nehuda et lui pourraient participer aux Anges 13 ou aux Vacances des Anges 4, dont le tournage devrait démarrer en janvier 2021 : "Imaginez, demain je vous dis, tu pars dans une cabane pendant trois semaines à rien faire du tout et de l'autre côté on te propose d'aller t'éclater dans une bête de villa avec piscine, plage et activités de ouf. Le choix est vite fait. (...) Pour tous ceux qui disent que Nehuda décide et m'empêche de vivre, loin de là. C'est plus moi qui lui met des bâtons dans les roues."