Milla Jasmine règle ses comptes avec Mujdat et l'affiche : "Il ne m'a plus donné signe de vie"

Comme chaque année, Julien Tanti a réussi à rendre fou tous les candidats avec son célèbre jeu des problèmes. Il a d'ailleurs monté le niveau d'un cran dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 en invitant Milla Jasmine et Victoria Mehault à la soirée pour qu'elles règlent leur comptes avec Mujdat, Paga et Benjamin Samat. Si Victoria a une nouvelle fois démenti avoir couché avec l'ex d'Alix, Milla, elle, a confronté son ex-fiancé à ses mensonges.

Milla Jasmine tacle (encore) Mujdat

Alors que depuis le départ, l'entrepreneur dément avoir envoyé un message ambigu à une fille sur Twitter et l'avoir follow par la suite, Milla Jasmine a décidé de balancer les preuves pour prouver qu'elle a mis un terme à leur histoire pour une bonne raison. Les candidats sont tombés de haut en découvrant la vérité...

Aujourd'hui, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 a décidé de régler une nouvelle fois ses comptes avec Mujdat : "Pour moi, quand tu es en couple et fiancé, tu n'as pas à liker une photo et à complimenter une autre go que ta femme. Et en plus, aller follow la fille derrière, tu cherches quoi ?", a-t-elle balancé en story sur Instagram.

Milla Jasmine ne s'est pas arrêtée là : "Le manque de respect était là. En couple, t'as des comptes à rendre avec la personne avec qui tu vis, sinon, tu restes célibataire. Surtout que je n'avais pas confiance (...) Non, je ne suis pas une psychopathe finie pour quitter mon fiancé pour un like. J'étais blessée comme tout être humain. J'ai écrit célibataire sur les réseaux car j'étais énervée et je l'ai enlevé au bout de 10min. J'attendais une réaction de sa part et il ne m'a plus donné signe de vie. Malgré mes appels, il m'a ôté la parole. Donc, on peut considérer que c'est lui qui m'a tej et pas l'inverse."