Milla Jasmine : son ex Mujdat en couple avec son sosie ? Il réagit violemment, elle le fracasse

La famille du "Reste du monde" est au plus mal. Après le départ de Ricardo Pinto, qui souhaitait retrouver Nehuda, c'est au tour de Milla Jasmine de quitter les Marseillais VS le reste du monde 5, comme on a pu le voir dans l'épisode diffusé ce lundi 12 octobre 2020 sur NRJ12. Sa raison ? Régler ses comptes avec Mujdat Saglam, son fiancé à l'époque, qui ferait la fête à Cannes comme s'il était célibataire... Si elle espère arranger les choses et revenir avec son chéri dans l'aventure, on sait aujourd'hui que ça n'a pas marché puisqu'ils ne sont plus ensemble et auraient même tourné la page.

Mujdat en couple avec le sosie de Milla Jasmine ?

Si Milla Jasmine serait en couple avec Taylor Chiche, un riche homme d'affaires qui ressemble trait pour trait à Mujdat, le businessman aurait lui aussi déjà retrouvé l'amour avec une fille qui ressemble fortement à Milla, comme l'ont remarqué les internautes ! Brune, formes généreuses, bouche pulpeuse : cette Feliccia Gül Taskiran qu'il aurait rencontrée sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes d l'amour 8) est le sosie de Milla !