C'est après le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 que Milla Jasmine a annoncé sa rupture avec Mujdat. Une annonce qui a surpris tout le monde, alors que le couple s'était fiancé lors des Princes et les Princesses de l'amour 3 et devait se marier cette année. Depuis, c'est la guerre entre les deux ex et la candidate de télé-réalité s'en est pris à Mujdat, le qualifiant de "manipulateur" ou encore "d'imposteur" : "Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Rien de pire que les gens qui restent avec vous par intérêt.", balançait-elle. Alors quand elle a appris sa participation aux Princes et Princesses de l'amour 4, elle n'a pas caché sa colère.

Milla Jasmine de nouveau en couple après sa rupture avec Mujdat ?

Si Mujdat semble prêt à retrouver l'amour – certaines rumeurs disent d'ailleurs qu'il se serait mis en couple avec Inès, l'ancienne prétendante de Julien Bert -, la pote de Manon Marsault aurait-elle elle aussi tourné la page ?

Le blogueur @wassim.tv a partagé une photo de Milla au restaurant, en compagnie d'un homme. "Milla Jasmine en date tête à tête avec @taylorchiche. C'était il y a quelques jours", écrit le blogueur, qui va encore plus loin. Et pour cause, il affirme que celui-ci est en couple et que ce n'est pas la première fois qu'elle le voit. Pire encore, elle aurait trompé Mujdat avec lui ! "Apparemment Milla sort avec Taylor depuis longtemps alors qu'il est en couple. Elle aurait même été avec lui quand elle était avec Mujdat. J'attends de recevoir les preuves." Voilà qui devrait remettre de l'huile sur le feu...