Milla Jasmine et Mujdat, la rupture : il réagit, elle partage sa colère

"La vérité finit toujours par se savoir"

Les internautes essaient de répondre à la question. Certains ont trouvé une théorie : ils pensent que Milla Jasmine et Mujdat ont inventé leur rupture pour faire le buzz pour permettre à l'entrepreneur d'intégrer le casting d'une nouvelle émission, comme Les Princes et les princesses de l'amour 4, ou alors pour programmer le retour de la jolie brune dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5.

Milla Jasmine n'a pas réagi aux rumeurs, mais en a dit un peu plus sur sa séparation : "je suis blessée, je suis très déçue. Je n'ai même pas envie de m'exprimer, j'ai horreur de m'afficher sur les réseaux sociaux. Mais je pense que j'étais tellement choquée et énervée que c'était plus fort que moi. J'étais dans cette aventure depuis longtemps, donc beaucoup de choses sont décuplées quand on en sort. Je n'ai pas envie de donner plus de crédit à ma déception et ma colère. (...) La vérité finit toujours par se savoir", a-t-elle confié sur Snapchat.