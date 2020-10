Nehuda (Les Marseillais) répond aux critiques après le départ de Ricardo Pinto

Après l'élimination de Nehuda dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Ricardo Pinto a partagé son envie de quitter l'aventure à son tour, ne se sentant pas à sa place dans la famille du reste du monde. Milla Jasmine, Mélanie Da Cruz et les autres l'ont convaincu de rester, mais un coup de téléphone a tout fait basculer. Alors que Ricardo ne s'y attendait pas, Nehuda l'a appelé en pleurs pour lui avouer ne pas supporter son absence et lui demander de rentrer.

La mise au point de Nehuda

L'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 2 n'a pas hésité une seconde à plier bagages et à partir de la compétition pour retrouver sa chérie et leur fille Laïa. Si certains internautes ont félicité son geste, d'autres s'en sont pris à Nehuda l'accusant d'être égoïste et d'avoir peur que Ricardo Pinto ne la trompe dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5.

Des accusations auxquelles l'ex-candidate des Anges 8 et The Voice a répondu sur Snapchat : "J'ai été éliminée, mais sachez que un ou deux jours avant, Ricardo ne faisait que me dire 'je veux rentrer, je veux partir'. Quand j'ai été éliminée, il m'a dit 'je pars avec toi'. Je lui ai répondu 'c'est mort, tu restes. Tu ne pars pas'. Il n'était vraiment pas bien dans l'émission. (...) Quand je suis partie et je lui ai dit au revoir, j'avais l'impression que j'allais mourir. Il faut savoir que je ne suis jamais sans Ricardo."

"Je mérite qu'il quitte une aventure si je me sens pas mal"

Nehuda, qui a eu un gros clash avec Nikola Lozina, a ensuite confié : "Au bout d'un jour, j'ai eu des angoisses, j'ai repensé à quand il a fait Moundir sans moi, à toutes les rumeurs qui sont sorties pour essayer de détruire notre couple etc. (...) C'était trop pour nous, trop de choses qui venaient parasiter notre couple. (...) Je voulais vraiment que Ricardo aille jusqu'au bout. Quand je l'ai appelé, c'était en in. Je n'ai pas pu lui parler en off. Avant, j'ai demandé comment Ricardo se sentait sur le tournage et la production m'a répondu 'bof'. De là, je me suis permise de l'appeler pour lui dire le fond de ma pensée."

Pour conclure, la maman de Laïa s'adresse aux haters : "J'ai supporté et subi tout ce que Ricardo a supporté et subi par amour. Donc quand on me dit que je suis égoïste, vous ne savez pas le quart de ce que j'ai fait pour lui et supporté pour lui par amour. Si demain Ricardo fait une erreur, ce n'est pas les téléspectateurs qui seront là pour lui, ce sera moi. Alors oui, je mérite qu'il quitte une aventure si je me sens pas mal. Et s'il se sentait bien, il ne serait pas parti. Que ce soit clair, Ricardo ne m'a jamais trompée (...) Donc non, je ne suis point jalouse et je ne me sens point en danger."