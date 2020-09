Ricardo Pinto (Les Marseillais) et Nehuda prêts pour un deuxième enfant ? Ils répondent (Interview)

Après 4 ans d'absence (3 ans pour Ricardo Pinto), Nehuda et son chéri ont fait leur grand retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ! Un retour qui en a surpris plus d'un, mais qui a plu à de nombreux internautes.

En tout cas, les amoureux ont pris le temps nécessaire pour s'éloigner des badbuzz avant de revenir à la télé : "On n'a jamais eu un bel article sur nous, on a eu à chaque fois des articles négatifs. (...) On n'a jamais cherché à se justifier, on a décidé d'encaisser", ont expliqué Nehuda et Ricardo Pinto en interview avec PRBK.

Bientôt un deuxième enfant pour Nehuda et Ricardo Pinto ?

Mais la principale raison de leur absence sur le petit écran est leur fille Laïa, née le 27 février 2017 : "Notre petite fille est née, elle a 3 ans et demi aujourd'hui. Il était hors de question de partir sans qu'elle ait l'âge de comprendre notre départ pour le travail. Là, elle a l'âge de comprendre." Du coup, vu que Nehuda, qui s'est violemment clashée avec Nikola Lozina, et Ricardo Pinto ont l'intention de refaire des émissions de télé-réalité, le deuxième enfant n'est pas dans les projets ?

Voici ce qu'ont répondu à PRBK les deux candidats des Marseillais VS Le reste du monde 5 lors du jeu de l'interro surprise : "Pas tout de suite. Pour l'instant, on prend le temps de bien faire les choses. Au début, on ne voulait pas qu'il y ait trop d'écart et au final, il faut juste s'écouter. Pour l'instant, on a envie de prendre notre temps, de se consacrer à nos projets. Et après, un deuxième bébé, oui évidemment."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.