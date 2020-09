Ricardo Pinto (Les Marseillais) et Nehuda de retour : les internautes réagissent et c'est positif

La saison 5 des Marseillais VS Le reste du monde est un peu la saison des grands come-back entre celui de Jessica Thivenin, Mélanie Da Cruz ou encore Ricardo Pinto et Nehuda ! Par contre, les deux ex-candidats des Anges 8 n'ont pas été aussi bien accueillis que la chérie de Thibault Garcia et la femme d'Anthony Martial : l'ambiance était méga glaciale, surtout avec Nikola Lozina et Mélanie Da Cruz. Ils gardent une mauvaise expérience avec eux dans l'émission de NRJ 12 et une mauvaise image suite aux polémiques autour d'eux.

Le retour de Ricardo Pinto et Nehuda apprécié des internautes

Ricardo Pinto et Nehuda, qui ont parlé de leur retour en interview avec PRBK, ont bien l'intention de montrer qu'ils se sont assagis et qu'ils ont changé. Certains internautes ont d'ailleurs tout de suite remarqué que ce sont aujourd'hui deux personnes différentes : leurs avis sont donc pas mal positifs sur Twitter contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Ils sont heureux de les retrouver après 4 ans d'absence !

Quelques uns d'entre eux ont même été surpris de l'accueil hyper froid de Nikola Lozina et les autres candidats des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Franchement, faut pas rester bloquer sur ce qu'il s'est passé y'a 5 ans, Nehuda et Ricardo, ça se voit ils ont changé", "Ricardo et Nehuda d'excellents candidats", "moi je suis désolée mais Nehuda et Ricardo ils ramènent de la FRAÎCHEUR", "trop content de l'arrivé de Nehuda et Ricardo", peut-on lire sur le réseau social.