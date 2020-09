Mélanie Da Cruz (Les Marseillais) débarque et (re)confirme son mariage avec Anthony Martial

Il est le premier candidat des Marseillais VS le reste du monde 5 à avoir été éliminé : Antoine Goretti a quitté l'aventure, éliminé par sa famille dans l'épisode diffusé ce mercredi 9 septembre 2020 sur W9. Et pour cause, Jessica Thivenin a sorti sa carte immunité pour protéger Angèle, la nouvelle petite amie de Greg Yega. Heureusement pour le Reste du monde, qui vit un début de compétition difficile, ils ont remporté l'épreuve suivante et gagné un nouveau membre.

Mélanie Da Cruz débarque dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5

Surprise : c'est Mélanie Da Cruz qui a fait son arrivée dans l'épisode de ce jeudi 10 septembre 2020, retrouvant Jessica Thivenin, Milla Jasmine ou encore Nikola Lozina. La candidate de Secret Story 9 et des Anges 8 n'avait plus participé à une émission de télé-réalité depuis Friends Trip 3, diffusée en 2016 sur NRJ12. Elle s'était ensuite consacrée à son métier d'influenceuse et à sa famille. Et pour cause, le 25 juillet 2018, elle a eu un petit garçon prénommé Swan avec le footballeur Anthony Martial, avec qui elle partage sa vie depuis plus de 4 ans maintenant.

Elle (re)confirme son mariage avec Anthony Martial

Alors que, à peine arrivée, Julien Tanti lui demande si elle est célibataire, la pote de Coralie Porrovecchio a confirmé qu'ils étaient mariés. Si elle n'a dévoilé aucune photo de la cérémonie, ce n'est pas la première fois qu'elle parle de ce mariage secret. Invitée dans TPMP People en janvier dernier, elle avait déjà mis fin aux rumeurs : "Mariée ? Ouais. Je ne suis pas obligée de mettre des photos [pour l'annoncer]. Mais oui, je suis mariée.".