Antoine (Les Marseillais) éliminé : "Ça ne s'est pas passé comme ça a été montré", il s'explique

Antoine a raconté qu'il a voulu passer une alliance avec Marvin et Angèle, face à Nikola, Milla et Marine. Mais Marine avait promis à Angèle, "les yeux dans les yeux", de ne pas voter contre elle donc Angèle a refusé de s'allier avec les candidats. Sauf que lors d'une réunion, Nikola a lancé : "Je vais éliminer les éléments les plus faibles", citant donc Angèle. Et Marine et Milla ont avoué qu'elles suivraient le vote de Niko. Après son clash censuré avec Victoria, Marine aurait donc un une dispute avec Angèle.

Antoine avoue : "Je sentais l'entourloupe arriver"

Malgré cette réunion avec sa famille, Antoine sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Celui qui avait participé aux 10 couples parfaits 3 a ainsi confié : "Je sentais l'entourloupe arriver", "ils m'ont dit dans les yeux qu'ils allaient voter contre Angèle alors qu'au fond ils voulaient pas voter contre Angèle ils voulaient voter contre moi". Et il avait raison. "Je leur ai dit : 'C'est pas très honnête, moi je vous ai demandé dans les yeux, dites-moi que vous voulez m'éliminer'", "parce que moi j'ai été franc" a-t-il précisé.

Et lors d'une autre réunion avant l'élimination, Nikola Lozina lui a fait croire que finalement, ils voteraient bien contre Angèle. "Cette fois-ci on va vraiment éliminer Angèle parce qu'on s'est dit qu'on fonctionnait à l'affect depuis des années et que ça marchait pas" aurait-il dit à Antoine. Ce dernier s'est donc senti soulagé mais n'était pas serein à 100%, se souvenant de la précédente trahison : "Ça me rassure un peu même si je me dis qu'ils ont essayé de me la mettre à l'envers".