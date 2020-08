Benjamin Samat et Marine El Himer déjà séparés ? Ils confirment leur rupture

"Je suis célibataire et elle aussi"

Benjamin Samat a alors réagi au message de l'internaute dans ce même post de sa story Insta. Il a révélé que lui et Marine El Himer seraient déjà séparés l'un de l'autre. "Pas d'inquiétude les copains. Je suis célibataire, et elle aussi" a ainsi lâché celui que vous aviez pu suivre dans Les Marseillais aux Caraïbes. Mais de quand date cette rupture ? Benji et Marine ont-ils rompu avant la fin du tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 5 ? Ou est-ce que c'était après, de retour dans leurs vies respectives ? Le candidat de télé-réalité n'a rien précisé sur cette séparation. De son côté, Marine a aussi confirmé ne plus être en couple avec Benji en partageant sa réaction et en y ajoutant "Bien dit" dans sa story Instagram.

Est-ce que du coup Benjamin Samat tentera-t-il quelque chose avec Pauline Tantot, de qui il s'était rapproché avant le tournage de l'émission ? Et Marine El Himer va-t-elle finir avec Benoît Paire, avec qui elle serait sortie ?