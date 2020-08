Benjamin Samat en couple avec Marine El Himer : son ex Alix réagit à l'officialisation

Alix en a marre que les internautes lui parlent tout le temps de son ancien boyfriend Benjamin Samat. "S'il-vous-plait, arrêtez de m'identifier à chaque fois qu'il fait un truc ou même moi dès que je fais un truc de l'identifier lui. On est passé à autre chose. Donc ça serait bien que vous aussi" a-t-elle ajouté, "Moi ça me fait rien, mais flemme quoi... Si vous pouviez entendre ce message, l'enregistrer et l'exaucer, je vous en serais vraiment très reconnaissante". Benji a d'ailleurs reposté la vidéo de son ex chérie en la remerciant de dire tout ça en assurant que c'est "bien dit".

"Jamais de la vie je n'ai dit (...) que j'aurais aimé que ce soit Pauline à la place de Marine"

Aqababe a fait fuiter un message que Benjamin Samat avait envoyé à Pauline Tantot, dans lequel il a confirme être de nouveau en couple avec Marine El Himer. "C'est la vérité, on s'est remis ensemble avec Marine. Comme je t'avais dit, en tournage, c'est assez particulier et on ne peut rien prévoir" a ainsi écrit celui que vous verrez bientôt dans la saison 5 des Marseillais VS Le reste du Monde. Les internautes se sont donc demandés s'il n'avait pas trompé Pauline avec Marine.

Dans sa story Instagram, Benji a mis les choses au clair : non, lui et Pauline Tantot n'étaient pas en couple avant le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 5. "On se voyait avec Pauline. Il n'y avait ni bisous, ni rien du tout. On s'était dit qu'on voyait après le tournage si je finissais célibataire" et "il y avait moyen qu'elle puisse venir sur le tournage, je lui ai demandé à plusieurs reprises, elle n'a pas voulu" a révélé Benji. "Elle était prévenue que je partais en tournage célibataire, que je ne devais rien à personne" a-t-il ajouté, ils étaient célibs donc ils ne s'étaient rien promis, ils auraient juste tenté de se mettre ensemble après le tournage s'ils étaient toujours libres tous les deux.

"Jamais de la vie je n'ai dit que je regrettais d'être avec Marine El Himer, que j'aurais aimé que ce soit Pauline à sa place, pas du tout" a aussi assuré celui qui s'était blessé sur le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 5, et "si c'était à refaire, je ne changerai strictement rien. Je suis droit dans mes baskets".

Très content d'être désormais recasé avec Marine, Benji a déclaré :"Je suis tellement clair avec Marine depuis le début, transparent, que ça ne compromet rien du tout", "Ma vie va très bien et je suis très très heureux aujourd'hui".