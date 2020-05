Benjamin Samat (Les Marseillais) en couple après sa rupture avec Alix ? Il recadre les harceleurs

Entre Benjamin Samat et Alix, c'est bel et bien terminé. Si le couple a essayé de se réconcilier après que le candidat des Marseillais aux Caraïbes l'ait trompée avec Océane El Himer, c'est finalement en tant que célibataire que le Marseillais revenait dans l'aventure. Cinq mois après leur rupture, ont-ils retrouvé l'amour ? Alors que les internautes soupçonnaient la pote de Maëva Ghennam d'être en couple avec l'un de ses amis, elle démentait et affirmait être toujours célibataire.

Benjamin Samat de nouveau en couple ?

Qu'en est-il de Benjamin Samat ? Là encore, les internautes ont eu des doutes et le soupçonnent d'être en couple avec une célèbre influenceuse française, Pauline Tantot, avec qui il s'est affiché... au point de s'attaquer à elle. De quoi faire réagir le fraté de Julien Tanti. Très remonté, il a poussé un coup de gueule contre certains internautes qui ont été jusqu'à l'insulter : "Les 'Cyber Harceleurs", vous m'avez vraiment gonflé. Allez vous faire e*****. Généralement, je ne m'exprime jamais, mais vous m'avez usé. Si je n'ai pas envie de vous dire ce que je fais et avec qui je le fais, c'est mon droit. Maintenant, d'aller insulter des personnes qui n'ont rien demandé juste pour votre petit plaisir personnel... Allez vous faire soigner ! Que vous meniez vos petites enquêtes jusque-là, ça ne me dérange pas, mais de là à insulter les gens gratuitement comme ça, vous êtes des malades mentaux. Maintenant, c'est la première et dernière fois que je m'exprime sur le sujet. Je ne suis en couple avec personne. J'ai le droit d'avoir des amis, comme tout le monde."

Il pousse un violent coup de gueule

Très énervé, celui qui est donc toujours célibataire met les points sur les i : "Retenez bien un truc : je ne vous appartiens pas. Je vous montre quelques bouts de ma vie privée, mais s'il y a des choses que je n'ai pas envie de montrer, c'est mon choix et je n'ai normalement pas à me justifier. J'ai toujours été comme ça, assez discret dans tout ce que je fais. Alors, si vous voulez que je continue à vous partager ce que je vous partage au quotidien, respectez ce que je décide de ne pas vous montrer également".