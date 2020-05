Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) de nouveau en couple ? Elle répond à la rumeur

Alors que Benjamin Samat et Alix ont quitté ensemble Les Marseillais aux Caraïbes, ils se sont séparés définitivement peu de temps après leur retour en France : "Il ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines. (...) Il m'a dit qu'il ne savait pas où il en était, qu'il allait réfléchir et qu'on aurait une discussion à Marseille. Quand je suis arrivée à Marseille, j'attendais de savoir si on pouvait arranger les choses", a expliqué l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4. Le fraté de Paga n'était donc pas sûr de vouloir reconquérir Alix après son départ de l'émission de W9.

Alix a-t-elle remplacé Benjamin Samat ?

Aujourd'hui, les deux ex ne semblent plus en contact et poursuivent leur vie chacun de leur côté : Benjamin Samat avec son meilleure pote Nicolas à Marseillais et Alix avec ses deux complices Kamil et Samy à Paris. Si les garçons ne sont que des amis à elle, les internautes l'imaginent en couple avec Kamil depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas comme l'a confié Alix sur Snapchat : "Je suis célibataire. Calmez-vous, Kamil et moi, on n'est pas en couple. Sa femme est suisse, ce n'est pas moi. Juste Kamil et moi, il ne se passera jamais rien, on est amis sans plus. C'est comme si tu me disais de coucher avec mon frère, c'est très chelou." Kamil, lui, a bien quelqu'un dans sa vie, mais ce n'est pas l'ex de Benjamin.