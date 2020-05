Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) au plus mal après sa rupture avec Benjamin Samat, elle se confie

C'est à la surprise de tous que Benjamin Samat faisait son retour dans Les Marseillais aux Caraïbes le 5 mai dernier... mais seul. Seulement quelques jours plus tôt, le candidat de télé-réalité quittait l'émission avec Alix, dans l'espoir de reconquérir le coeur de sa petite amie après l'avoir trompée avec Océane El Himer. Malheureusement, ils se sont très vite rendus compte que ça n'allait plus entre eux et ont rompu avant même leur retour à Marseille.

Alix "au fond du trou" après sa rupture avec Benjamin Samat

Si lui préférait revenir dans l'aventure avec ses fratés, c'est donc seule qu'elle rentrait en france... Une période difficile à vivre pour la jolie brune, qui s'est exprimée à ce sujet en story : "En ce moment, il m'arrive pas mal de trucs super sympas. Ça fait du bien, car j'ai traversé des périodes très compliquées ces derniers mois. Une fois qu'on sort la tête de l'eau, tout va bien et de mieux en mieux".

"Il y a eu un temps où je n'allais grave pas bien"

Aujourd'hui célibataire et heureuse de l'être, elle confie avoir été au plus mal : "Quand on est au fond du trou, il ne faut jamais perdre espoir. Le salut n'est pas toujours si loin que ça. Il faut provoquer son bonheur ! (...) Il y a eu un temps où je n'allais grave pas bien. (...) La richesse et la beauté ne font pas le bonheur, ça y contribue. Ce n'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on est insubmersibles. Mais on ne va pas vous saouler toute la journée avec nos problèmes. La douleur, c'est très personnel." A ceux qui se posent la question : non, elle n'a pas retrouvé l'amour.