Benjamin Samat (Les Marseillais) en couple avec son ex Marine El Himer ? Sa réponse à la rumeur

En attendant la diffusion des Marseillais VS Le reste du monde 5, on peut suivre l'avancée du tournage grâce aux confidences des candidats sur les réseaux sociaux. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de cris, de pleurs et de conflits, mais cette nouvelle saison s'annonce très spéciale surtout parce qu'elle marque le retour de Jessica Thivenin dans la famille des Marseillais et celui de Mélanie Da Cruz sur le petit écran. Il y aurait aussi des rapprochements wtf et des ruptures arrangées.

Benjamin Samat en couple avec Marine El Himer ? Il répond

Si Milla Jasmine aurait rompu avec Mujdat pour le faire intégrer Les Marseillais VS Le reste du monde 5 et lui permettre à elle de revenir dans l'aventure après sa supposée exclusion pour violence, Paga se serait mis en couple avec Océane El Himer, mais ce n'est pas tout. Benjamin Samat, lui, aurait de nouveau craqué pour son ex Marine El Himer, fraîchement séparée de Julien Guirado, si l'on en croit les infos de Public.

Cette histoire paraît quand même bizarre puisque Marine El Himer est au courant que sa soeur Océane est tombée in love Benjamin Samat dans Les Marseillais aux Caraïbes et qu'ils ont échangé un bisou. Pour le moment, le couple de l'ex d'Alix et Marine n'a pas été confirmé. Benji a quand même laissé entendre qu'il pourrait ne s'agir que d'une rumeur : "ma tête quand je lis les rumeurs et les fausses info qui circulent", a-t-il posté sur Instagram. On ne sait pas non plus si Greg s'est réellement mis en couple avec Angèle (Love Island), Maëva Ghennam avec Marvin (Love Island) et s'il y a eu d'autres rapprochements.