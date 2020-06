Alix de nouveau en couple avec Benjamin Samat (Les Marseillais) ? sa réponse cash et pas classe

Un couple de retour ?

En avril dernier, on apprenait sans grande surprise qu'Alix avait pris la décision de rompre avec Benjamin Samat. Il faut dire que ce dernier avait profité de l'émission Les Marseillais aux Caraïbes pour tromper la jeune femme, ce qui avait logiquement fait polémique. Pourtant, depuis quelques jours maintenant, une étrange rumeur enfle sur le net : les deux ex se seraient récemment retrouvés.

Alors, info ? Intox ? C'est la question que tout le monde se pose et à laquelle Alix vient de répondre sur Instagram. Interpellée à ce sujet par son public, la pote de Maeva Ghennam a déclaré dans son style qui lui est propre qu'un retour de ce couple n'était clairement pas à l'ordre du jour : "Pour tous ceux que j'ai entendus, j'ai vu des articles : 'C'est la même musique que son ex et tout'. Non, il n'y a pas d'ex ici, personne ne donne l'heure à ses ex ici, sachez-le." Et afin de bien faire entendre son message, elle a ensuite précisé avec classe, "Manger son vomi, ce n'est pas une bonne idée". Bon appétit.

Alix en a marre

Par ailleurs, pour rappel, n'espérez pas suivre les nouvelles aventures amoureuses d'Alix à la télévision avant un très long moment. Elle l'a récemment confessé, elle est saoulée par ce format et ressent le besoin de faire le point sur sa carrière, "Ça ne m'attire plus. (...) En fait, je ne sais pas trop où j'en suis. C'est vrai que je me suis posé la question mais comme je n'ai pas fini d'étudier le dossier, je ne peux pas me prononcer pour le moment. (...) J'ai un petit travail à faire sur mon impulsivité si je veux continuer à me frotter à ces zozos-là".