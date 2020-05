Alix : finis les Marseillais et la télé-réalité ? "Ça ne m'attire plus"

Alix envisage-t-elle de quitter la télé-réalité ? Alors que sa dernière participation aux Marseillais aux Caraïbes fut un désastre puisqu'elle a appris que Benjamin Samat l'a trompée avec Océane El Himer avant de rompre avec lui, la jolie brune reviendra-t-elle dans une nouvelle saison des Marseillais ? Voilà une question que beaucoup se posent et à laquelle elle a répondu lors d'une session questions-réponses sur Instagram, et sa réponse est cash : "Ça ne m'attire plus... Je suis certaine de ma position concernant ces programmes, c'est sûr que non." Si elle est affirmative quant aux Marseillais, elle l'est aussi pour les Marseillais VS le reste du monde.

Alix annonce son départ définitif des Marseillais

Il faut dire qu'elle n'était pas vraiment intégrée par les fratés de Benjamin Samat dans ces programmes : "Ils ne m'ont jamais vraiment aimée de base. Je ne vais pas faire de la lèche pour la gloire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à part Maeva et Greg, je n'ai jamais eu d'atomes crochus avec les autres. Mais c'est les meilleurs, c'est le principal". Qu'en est-il des autres programmes ?

Bye bye la télé-réalité ?

La meilleure amie de Maeva Ghennam a-t-elle tourner définitivement le dos à la télé-réalité, de façon plus générale ? "En fait, je ne sais pas trop où j'en suis. C'est vrai que je me suis posé la question mais comme je n'ai pas fini d'étudier le dossier, je ne peux pas me prononcer pour le moment. (...) J'ai un petit travail à faire sur mon impulsivité si je veux continuer à me frotter à ces zozos-là". Il faudra donc s'armer de patience avant de la revoir dans une émission de télé-réalité, si elle en refait une un jour.