Benjamin Samat (Les Marseillais) blessé sur le tournage : il raconte son accident avec Julien Tanti

Le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'a pas été de tout repos cette année. Il y a apparemment eu beaucoup de clashs, de trahisons (Carla Moreau aurait été éliminée à cause de Manon Marsault) et pas mal de rebondissements, comme le fait que Benjamin Samat serait de nouveau en couple avec Marine El Himer, Paga avec Océane et Illan avec Victoria. Il y a aussi quelques accidents.

Benjamin Samat blessé dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, il raconte

Nikola Lozina, qui va bientôt devenir papa pour la première fois, a par exemple perdu une dent et s'est fait une déchirure. Benjamin Samat, lui, s'est blessé au pied en off comme il l'a raconté sur Instagram : "C'était pas filmé, mais Julien a pris une golfette (une voiturette de golf, ndlr). On est monté dedans avec Nikola et Paga, moi j'étais debout à l'arrière pendant que Julien faisait le fou à conduire comme un malade. Il a voulu déraper, vu que j'étais debout derrière, j'ai failli tomber, mais au lieu de ça je suis descendu pendant que la voiture roulait et j'ai couru. Au moment où je courais, la voiture m'a dérapé sur le pied."

L'ex d'Alix a ensuite dévoilé l'état de son pied tout en expliquant : "J'ai trop mal au pied. Ce matin, je pensais que j'avais plus mal. Je suis parti courir 40 minutes, j'ai trop mal. Mon pied est explosé, il est passé sous la roue de la voiture de golf." Sympa comme souvenir de tournage...