Marine El Himer proche de Benoit Paire : la page Julien Guirado semble définitivement tournée

Vous pensiez Julien Guirado et Marine El Himer faits l'un pour l'autre ? Vous avez vite compris que ce n'était finalement pas le cas lorsque la soeur jumelle d'Océane a annoncé leur rupture et accusé son ex d'être un pervers narcissique. Votre avis a aussi sûrement changé après que le frère de Marine, Gauthier, a révélé que Julien Guirado se serait montré violent avec son ancienne petite amie. Une version en partie confirmée par l'ex de Martika Caringella : Il faut que je soigne cette impulsivité", a-t-il confié après son hospitalisation pour dépression.

Marine El Himer proche de Benoît Paire

Si Julien Guirado semble au plus mal depuis sa rupture avec Marine El Himer, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3, elle, a l'air de bien aller, de très bien aller même. Elle est partie se changer les idées dans le Sud avec sa pote Kellyn, séparée d'Anthony Alcaraz, Leslie et Elsa Dasc et... Benoît Paire. Oui oui, vous avez bien lui, Marine passe du temps avec le joueur de tennis, qui a eu une histoire avec Shy'm.

Des internautes l'imaginent même déjà en couple avec le sportif. Leurs doutes sur leur relation ont commencé après avoir vu la photo de Benoît Paire avec sa main autour de la taille de la soeur d'Océane. En tout cas, le tennisman et Marine El Himer se fréquentent depuis au moins début juin si l'on se fie à un commentaire Insta de l'ex de Julien Guirado sur la photo de Benoît Paire. Alors, sont-ils en couple ou de simples potes ? Pour le moment, aucun des deux n'a réagi aux rumeurs.