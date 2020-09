Maeva Ghennam trahie par sa famille qui lui "a mis des couteaux dans le dos" : "ça m'a brisée"

Maeva Ghennam fait partie de la famille des Marseillais depuis seulement 2 ans, depuis Les Marseillais Australia en 2018 plus précisément, mais elle fait beaucoup parler d'elle, et pas seulement en bien. Que ça soit à cause de ses propos parfois limites, de sa relation compliquée avec Greg ou de ses nombreux clashs avec d'autres candidats de télé-réalité comme Angèle, la nouvelle petite amie de Greg, elle s'est à plusieurs reprises attirée les critiques de nombreux haters... et visiblement aussi de sa famille.

Maeva Ghennam "brisée" par sa famille, elle se confie

C'est au plus mal que la pote de Carla Moreau s'est exprimée ce mardi 8 septembre 2020 en story Snapchat. La jolie brune explique avoir été trahie par sa famille : "Avec tout ce que j'ai fait de bien, même ma famille m'a mis des couteaux dans le dos, alors que j'ai voulu faire que du bien. Et ça, ça m'a brisée. Je ne le montre pas mais je souffre énormément. Je ne suis pas bien et j'en ai déprimé".

Sa famille jalouse de sa réussite ?

La candidate des Marseillais VS le reste du monde 5 sous-entend que sa famille serait jalouse de sa réussite : "Il y a des gens, parce qu'ils réussissent alors que toi aussi tu as réussi, ils vont être jaloux de ta réussite alors que tout le monde a le droit de réussir". C'est bien connu, le succès et l'argent n'apportent pas que des bonnes choses, et Maeva Ghennam s'en est malheureusement rendue compte à ses dépens. Elle compte désormais se montrer plus vigilante quant à son entourage et va essayer d'accorder sa confiance moins facilement.