Maëva Ghennam (Les Marseillais) taclée par Angèle pour sa chirurgie esthétique : elle lui répond

Entre Maëva Ghennam et Angèle, ce n'est pas vraiment le grand amour. En même temps, on est rarement pote avec la nouvelle meuf ou le nouveau mec de notre ex, non ? Bref, les deux candidates des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'arrêtent pas de se clasher sur les réseaux sociaux et si la gagnante de Love Island est plus subtile, l'ex de Greg, elle, répond de manière beaucoup plus cash ! Maëva Ghennam a d'ailleurs une nouvelle fois réglé ses comptes avec Angèle, mais que s'est-il passé ?

"Quand on n'est pas belle sans chirurgie, on reste polie"

Dans une récente vidéo Instagram, l'ex de Tristan (Love Island) donne son avis sur la chirurgie esthétique : "Jamais de la vie je ferai de la chirurgie esthétique sur mon visage. J'ai fait deux-trois petits trucs, je ne vais pas dire le contraire, mais jamais, je ne retoucherai mon visage. Parce que dans certains cas, la chirurgie esthétique fait des ravages." Un tacle que la pote de Carla Moreau a pris pour elle.

Comme vous vous en doutez, Maëva Ghennam, qui n'aime pas être comparée à Angèle, a rapidement réagi aux propos de la nouvelle petite amie de Greg Yega : "Quand on n'est pas belle sans chirurgie, on reste polie merci. Je me trouve canon avec toute ma chirurgie. J'avais une belle base. Faut arrêter d'être complexée par les ex de son mec, à lui taper des crises de jalousie tous les jours. Je parle pas de son ex à mon mec. Je ne suis pas une complexée et surtout, je sais ce que je vaux. Faut avoir le niveau. Même ma nièce est plus fraîche que toi Super Nanny." Sympa comme surnom...

Maëva Ghennam, une "contre-façon de Kim Kardashian" selon Angèle

Si Angèle est Super Nanny, Maëva Ghennam est une "contre-façon de Kim Kardashian" d'après la nouvelle candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Quand on m'accuse de copier une telle ou un tel, je veux bien, mais je vais directement copier la source. Il y a des filles que je trouve magnifiques, elles sont super classes, élégantes distinguées (...) Donc copier une contrefaçon, non, je suis désolée, mais non, ça ne va pas être possible", balance Angèle avant de poster une photo dossier de l'ex de Greg. Trop d'amour !