Marine (Les Marseillais), son clash avec Victoria censuré : elle explique ce qu'il s'est passé

Décidément, il y a pas mal de tensions au sein de la team Marseillais dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. L'aventure a commencé par un gros clash entre Jessica Thivenin et Carla Moreau et les téléspectateurs ont ensuite eu le droit à une Maëva Ghennam remontée contre Greg, mais ils n'ont pas manqué de remarquer qu'une altercation lors de la première épreuve collective a été censurée. Comme on a pu le voir dans le générique de fin, une embrouille a eu lieu entre Marine El Himer et Victoria. Pourtant, elle n'a pas été montrée à l'écran.

"T'es folle comme ta soeur"

Que s'est-il réellement passé entre les deux candidates des Marseillais VS Le reste du monde 5 ? La soeur jumelle d'Océane El Himer a pris la parole sur Snapchat : "Je ne sais pas du tout pourquoi le clash entre Vivi et moi n'est pas passé. Je n'en sais rien. Moi aussi je l'ai vu dans le 'prochainement', mais après je n'ai pas regardé l'épisode. Ma soeur m'a dit qu'elle n'avait pas vu le clash."

Marine El Himer, qui n'est plus en couple avec Benjamin Samat, ajoute : "Pour vous la faire courte. J'étais en train de me disputer avec Vivi et elle m'a balancé un truc du genre 't'es folle comme ta soeur'. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'a comparée à ma soeur. En plus, ma soeur à ce moment-là, elle était en pleine opération pour son genou. Donc ça m'a fait mal au coeur. Je lui ai rentré dedans avec la pression et tout ça."