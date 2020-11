Julien Tanti (Les Marseillais) se confie sur le jeu des problèmes : "Je ne savais plus où me mettre"

Purebreak : Comment ça se fait que tu aies pu inviter Milla Jasmine et Victoria au jeu des problèmes dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Julien Tanti : Ca fait deux ans que j'ai mon carnet des problèmes, je note tout dedans. Au fur et à mesure de l'aventure, j'ai vu que pas mal de problèmes n'étaient pas résolus. Et puis, la production est venue me voir pour m'annoncer le jeu des problèmes. J'étais en pression non stop du coup, je lisais mon carnet toute la journée et je me disais que ça serait pas mal si on pouvait ramener des personnes, mais je pensais que ça ne serait pas possible à cause de la compétition. Sauf que Benjamin, de la production, m'a ensuite parlé de son idée de faire venir des guests pour régler toutes les histoires. Quand il m'a dit ça, c'est comme si j'avais gagné au loto. C'était une dinguerie.

Dès que Mujdat a mis les pieds dans l'aventure, il m'a dit que c'était terminé avec Milla

Ce n'était pas trop dur de garder le secret ?

Non, parce que je suis un garçon très malin, j'envoie du piment, je fais monter le truc toute la journée. Je n'ai pas craqué, j'en ai parlé à personne et au moment où j'ai annoncé le jeu de problèmes, personne n'a imaginé que quelqu'un allait frapper à la porte.

Chaque année, le jeu des problèmes monte d'un cran. Tu le prépares à l'avance ?

J'y pense tout le temps. A partir du moment où je suis dans l'avion pour partir en tournage, je pense déjà à mon jeu des problèmes, c'est plus fort que moi. Chaque année, il faut qu'il soit de plus en plus fou. Je ne peux pas échouer ma mission. Là, j'en ai pas dormi, j'avais des frissons partout. J'étais comme un fou, je pleurais de joie.

Comment tu es au courant de toutes les histoires ?

Je suis un peu le maître du carnet. Il faut le remplir, il faut noter toutes les informations. Je fais le taff, je me renseigne.

Milla et Mujdat ont réglé leurs comptes, tu crois qui dans leur histoire ?

Mujdat ne m'a jamais menti. Dès qu'il a mis les pieds dans l'aventure, il m'a dit que c'était terminé avec Milla. Il n'arrivait pas à accepter ce qu'elle a fait avec Nacca et ne voulait pas se remettre avec elle. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Il a été franc, mais au début, je ne le croyais pas trop. On se disait qu'il voulait faire du show en branchant des filles, mais il en a jamais fait parce que, la preuve, il n'est plus avec Milla.

Je ne sais pas s'il y a eu plus qu'un bisou entre Victoria et Benjamin

Tu penses que Victoria et Benjamin ont couché ensemble ?

Dès le début de l'aventure, j'étais sûr qu'il s'était passé quelque chose entre Victoria et Benjamin, mais ils ne me l'ont jamais confirmé. Je voyais comment ils se regardaient, ils n'étaient pas indifférents l'un à l'autre. Paga est ensuite arrivé et a balancé leur bisou. Après, je ne sais pas s'il y a eu plus, je ne peux pas le savoir.

T'étais préparé à ce que Illan embrasse Victoria devant Inès ?

J'en étais sûr et certain parce que Illan ne faisait que me dire que Victoria était son coup de coeur, sa femme. Et comme je savais que Victoria allait venir, j'ai gentiment essayé de prévenir Inès sans lui dire directement, mais elle ne m'écoutait pas. Elle voulait y croire sauf que ce n'est pas comme si Illan se cachait. Ce n'est pas faute de l'avoir prévenue en tout cas.

Eloise, elle, a dit qu'elle ne se remettrait pas avec Nacca sauf qu'ils sont aujourd'hui en couple...

Personne n'a vraiment compris ce qu'il s'est passé dans leur couple. Je pense que Nacca a voulu kiffer parce qu'il nous a dit clairement que Eloïse l'oppressait pendant le confinement. Il a pris la première fille venue, il lui a fait un bisou et voilà, il en avait besoin.

Greg, Maeva et Angèle ont raté la soirée des problèmes, ça se serait passé comment s'ils avaient été là ?

Je pense que c'était mieux que Greg ne soit pas là. Il a assez souffert comme ça. Avec Angèle, il a vraiment réussi à tourner la page, même si on voit sur les réseaux qu'il est encore là quand Maeva a des problèmes, mais dans son coeur ce n'est plus pareil. Par contre, je ne pensais pas que ça allait se terminer entre Greg et Angèle.

Je ne vois pas Greg brancher toutes les filles du coin

Justement, tu penses quoi de la rupture entre Greg et Angèle ?

C'était un couple nouveau. Ils ne se voyaient pas beaucoup, c'était compliqué. Ca a créé de la distance au bout d'un moment. Soit tu te mets ensemble vraiment, soit pas du tout.

Selon toi, c'est vrai quand Angèle dit que Greg a dragué d'autres filles et qu'il s'est mis avec elle pour rendre Maeva jalouse ?

On peut toujours faire croire des choses et puis, je ne connais pas Greg comme un charmeur. Je ne le vois pas brancher toutes les filles du coin, il préfère s'amuser avec ses copains.

Tout n'a pas pu être montré à la télé, quelles scènes n'ont pas été diffusées ?

J'étais tellement en euphorie ce soir-là, je ne pourrais pas dire. Il y en avait déjà trop pour moi. Sur le plan, on avait Victoria qui devait régler ses comptes avec Paga et Benjamin, Milla et Mujdat, Eloïse et Nacca. Ca a fait beaucoup en une seule soirée, même moi, je ne savais plus où mettre les pieds. J'étais déboussolé.

La soirée ne s'est pas vraiment terminée, il y aurait pu avoir encore plus de problèmes ?

A la télé, il y a le montage, mais avec Paga, on a passé 1h, voire 1h30, à essayer de faire rasseoir tout le monde. J'ai jamais réussi alors qu'il y avait encore plein de questions, mais ce n'est pas grave. Elles sont au chaud, je les ressortirai dans quelques semaines.

Tu n'as pas peur que certaines personnes puissent être vraiment blessées par le jeu des problèmes ?

Non, je gère bien les choses. Après, chaque problème a sa solution, mais il faut que le problème sorte pour pouvoir le régler.

