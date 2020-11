Illan (Les Marseillais VS Le reste du monde 5) embrasse Victoria devant Inès : il s'explique

Cette année dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Julien Tanti a sorti les grands moyens pour son célèbre jeu des problèmes ! En plus d'avoir invité Milla Jasmine pour régler ses comptes avec son ex Mujdat, il a aussi appelé Victoria Mehault pour faire une mise au point sur toutes les histoires qui la concerne, comme son bijou avec Benjamin Samat et les messages échangés avec Illan sur les réseaux sociaux. Eh oui, le candidat a révélé, en cours d'aventure, avoir flirté avec l'ex de Paga et être totalement tombé sous son charme.

"Avec Inès, c'était une relation bisous-bisous"

Il n'a donc pas résisté à l'idée de l'embrasser quand il a reçu son gage... Illan a quand même hésité quelques secondes juste parce qu'il venait de se remettre en couple avec Inès, mais son envie a été plus forte que tout. Résultat ? L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 lui a balancé un verre d'eau à la figure avant de l'afficher devant tout le monde.

Suite à ce bisou, Illan a reçu pas mal de critiques de la part de certains internautes. Il a donc décidé d'y réagir en story sur Instagram : "Je vous avais promis que je vous offrirai du show, j'ai tenu ma parole. Après avec Inès, c'était une relation bisous-bisous. On s'est fait trois bisous, on a eu plein de soucis. J'ai vu Victoria débarquer dans la villa, coup de coeur, ça s'est passé comme ça."