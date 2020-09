Illan (Les Marseillais) annonce (encore) sa rupture avec Victoria : pourquoi elle l'a quitté

En général, Illan trompe ses copines ou les quitte du jour au lendemain sauf que là, il n'y est pour rien dans sa rupture avec Victoria Méhault, d'autant plus qu'il est resté droit dans cette relation. La fin de leur histoire était quand même prévisible puisque Illan a annoncé une première fois leur séparation avant de balancer qu'ils étaient toujours en couple.

Illan s'explique sur sa rupture avec Victoria

Aujourd'hui, aucun retour en arrière ne semble possible : Victoria a décidé de quitter l'ex de Vanessa Lawrens et semble sûre de son choix.

C'est le candidat des Anges 12 et Les Marseillais VS Le reste du monde 5 qui a annoncé leur rupture : "Ça ne fait jamais plaisir de se séparer. Ce n'est jamais cool surtout que ce n'est pas ma décision. On ne peut pas en vouloir à l'un ou l'autre. Victoria n'a rien fait et moi non plus. C'est juste que tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Je pense que j'étais plus investi dans cette relation qu'elle. Je ne peux pas lui en vouloir, parce qu'elle ne m'a jamais caché qu'elle n'était pas amoureuse de moi et qu'elle n'avait pas de place dans sa vie pour quelqu'un. Elle a essayé. Ça n'a pas marché, c'est comme ça."

Illan confie ensuite : "Quand je rencontre, je m'investis trop tout de suite, je donne tout. Je n'aurais peut-être pas dû la présenter à mes parents, mais c'est juste que sur le moment, je vis les choses à fond. (...) Je ne regrette rien, mais il faut peut-être que je fasse plus attention dans une relation. (...) J'ai beaucoup misé sur Victoria, c'est pour ça que je suis un peu déçu, mais tout va bien. Ce n'est pas une situation qui me ravit, si j'avais pu rester avec elle, je serais resté avec elle." Victoria, elle, ne s'est pas exprimée sur leur rupture !